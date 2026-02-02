"ChatGPT" son iki ayda Azərbaycandakı bazar payının 10 %-ni itirib
- 02 fevral, 2026
- 20:04
Ötən ay Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) süni intellekt (AI) "chatbot"u olan "ChatGPT"nin bazar payı 84,62 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, dekabr ayına nisbətən 6,16 faiz bəndi azdır. Beləliklə onun payı ardıcıl olaraq 2-ci aydır azalır (ümumi azalma 10 % təşkil edib).
İkinci pillədəki "Google Gemini"nin bazar payı ay ərzində 5,78 faiz bəndi artaraq 10,02 % təşkil edib.
Növbəti yerdə qərarlaşan "Perplexity"nin bazar payı dekabrda 0,20 faiz bəndi azalaraq 2,68 % olub.
Dördüncü yerdəki "Microsoft Copilot"un bazar payı 2,23 % olub. Bu, əvvəlki ayın göstəricisindən 0,53 faiz bəndi azdır.
İlk beşliyi 0,45 %-lik bazar payı ilə "Claude" qapayır. Onun payı dekabr ayı ilə müqayisədə 0,05 faiz bəndi artıb.
Müxtəlif platformaların bazar payına görə AI "chatbot"larının ilk beşliyi aşağıdakı kimidir:
Kompüterlərdə:
"ChatGPT" – 84,54 % (dekabra nisbətən 6,14 faiz bəndi az);
"Google Gemini" – 9,56 % (+5,37 faiz bəndi);
"Perplexity" – 3,04 % (+0,22 faiz bəndi);
"Microsoft Copilot" – 2,36 % (+0,48 faiz bəndi);
"Claude" – 0,51 % (+0,07 faiz bəndi).
Mobil cihazlarda:
"ChatGPT" – 84,72 % (-7 faiz bəndi);
"Google Gemini" – 13,97 % (+9,24 faiz bəndi);
"Microsoft Copilot" – 1,31 % (ötən ay 0 % olub);
Planşetlərdə:
"ChatGPT" – 100 % (dəyişməyib);