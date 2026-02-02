İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    • 02 fevral, 2026
    • 20:04
    ChatGPT son iki ayda Azərbaycandakı bazar payının 10 %-ni itirib

    Ötən ay Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) süni intellekt (AI) "chatbot"u olan "ChatGPT"nin bazar payı 84,62 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, dekabr ayına nisbətən 6,16 faiz bəndi azdır. Beləliklə onun payı ardıcıl olaraq 2-ci aydır azalır (ümumi azalma 10 % təşkil edib).

    İkinci pillədəki "Google Gemini"nin bazar payı ay ərzində 5,78 faiz bəndi artaraq 10,02 % təşkil edib.

    Növbəti yerdə qərarlaşan "Perplexity"nin bazar payı dekabrda 0,20 faiz bəndi azalaraq 2,68 % olub.

    Dördüncü yerdəki "Microsoft Copilot"un bazar payı 2,23 % olub. Bu, əvvəlki ayın göstəricisindən 0,53 faiz bəndi azdır.

    İlk beşliyi 0,45 %-lik bazar payı ilə "Claude" qapayır. Onun payı dekabr ayı ilə müqayisədə 0,05 faiz bəndi artıb.

    Müxtəlif platformaların bazar payına görə AI "chatbot"larının ilk beşliyi aşağıdakı kimidir:

    Kompüterlərdə:

    "ChatGPT" – 84,54 % (dekabra nisbətən 6,14 faiz bəndi az);

    "Google Gemini" – 9,56 % (+5,37 faiz bəndi);

    "Perplexity" – 3,04 % (+0,22 faiz bəndi);

    "Microsoft Copilot" – 2,36 % (+0,48 faiz bəndi);

    "Claude" – 0,51 % (+0,07 faiz bəndi).

    Mobil cihazlarda:

    "ChatGPT" – 84,72 % (-7 faiz bəndi);

    "Google Gemini" – 13,97 % (+9,24 faiz bəndi);

    "Microsoft Copilot" – 1,31 % (ötən ay 0 % olub);

    Planşetlərdə:

    "ChatGPT" – 100 % (dəyişməyib);

    İKT
