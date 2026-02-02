"Milan" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 20:12
İtaliya təmsilçisi "Milan" "Hellas Verona" komandasından hücumameyilli yarımmüdafiəçi Alfadco Sisseni transfer etdiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Müqavilənin müddəti barədə məlumat verilməyib.
Qeyd edək ki, son olaraq icarə əsasında "Katanzaro"da (İtaliya) çıxış edən Sisse cari mövsümün sonuna qədər bu klubun formasını geyinəcək.
