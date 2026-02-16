İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Mədəniyyət siyasəti
    • 16 fevral, 2026
    • 11:12
    Berlində Azərbaycan Kino Günləri keçirilib

    Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin, Azərbaycanın Almaniyadakı Səfirliyinin və Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Berlində Azərbaycan Kino Günləri keçirilib.

    Nazirlikdən "Report"a verilən xəbərə görə, bu çərçivədə "Zəfər rəqsi" filmi nümayiş olunub.

    Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktor vəzifəsini müvəqqəti icra edən İsa Məmmədov çıxış edərək tədbirin məqsədi, Azərbaycan kinosunun beynəlxalq məkanda tanıdılması və mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti barədə məlumat verib.

    Xalq artisti Mehriban Zəki Azərbaycan kinosunun son illərdə qazandığı uğurlardan və müasir kino nümunələrinin beynəlxalq auditoriya ilə təmasının vacibliyindən danışıb.

    Filmin ideya müəllifi, "Ədibin evi" Ədəbiyyata Dəstək Fondunun icraçı direktoru Şəfəq Mehrəliyeva çıxış edərək ekran əsərinin beynəlxalq nümayişinin Berlində başlamasının əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Kino nümayişindən sonra iştirakçılar arasında şəbəkələşmə görüşü təşkil olunub.

    Mədəniyyət Nazirliyi Almaniya
    Foto
    Дни азербайджанского кино стартовали в Берлине показом фильма "Танец Победы"
    Foto
    Azerbaijani Film Days held in Berlin

