Berlində Azərbaycan Kino Günləri keçirilib
- 16 fevral, 2026
- 11:12
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin, Azərbaycanın Almaniyadakı Səfirliyinin və Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Berlində Azərbaycan Kino Günləri keçirilib.
Nazirlikdən "Report"a verilən xəbərə görə, bu çərçivədə "Zəfər rəqsi" filmi nümayiş olunub.
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktor vəzifəsini müvəqqəti icra edən İsa Məmmədov çıxış edərək tədbirin məqsədi, Azərbaycan kinosunun beynəlxalq məkanda tanıdılması və mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti barədə məlumat verib.
Xalq artisti Mehriban Zəki Azərbaycan kinosunun son illərdə qazandığı uğurlardan və müasir kino nümunələrinin beynəlxalq auditoriya ilə təmasının vacibliyindən danışıb.
Filmin ideya müəllifi, "Ədibin evi" Ədəbiyyata Dəstək Fondunun icraçı direktoru Şəfəq Mehrəliyeva çıxış edərək ekran əsərinin beynəlxalq nümayişinin Berlində başlamasının əhəmiyyətini vurğulayıb.
Kino nümayişindən sonra iştirakçılar arasında şəbəkələşmə görüşü təşkil olunub.