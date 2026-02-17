Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start veriləcək
Komanda
- 17 fevral, 2026
- 09:08
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Murov Az Terminal" kollektivi "Gənclər" komandası ilə üz-üzə gələcək.
Matçın start fiti Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində, saat 16:00-da səslənəcək.
Qadın voleybolçular arasında isə XIII turun son matçı keçiriləcək. "Gəncə" doğma meydanda "Gənclər" komandasını qəbul edəcək.
Bu görüş Gəncə İdman Sarayında, saat 14:00-da başlayacaq.
