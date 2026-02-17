UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi başlayır, "Qalatasaray" "Yuventus"la üz-üzə gələcək
Futbol
- 17 fevral, 2026
- 09:25
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək.
Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İtaliyanın "Yuventus" klubunu qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 21:45-də start götürəcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
17 fevral
21:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Yuventus" (İtaliya)
00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Real" (İspaniya)
00:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya)
00:00. "Monako" (Fransa) - PSJ (Fransa)
Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin digər oyunları növbəti gün baş tutacaq. Cavab qarşılaşmaları bir həftə sonra keçiriləcək.
