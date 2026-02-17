İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi başlayır, "Qalatasaray" "Yuventus"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 17 fevral, 2026
    • 09:25
    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi başlayır, Qalatasaray Yuventusla üz-üzə gələcək

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək.

    Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İtaliyanın "Yuventus" klubunu qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 21:45-də start götürəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

    17 fevral

    21:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Yuventus" (İtaliya)

    00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Real" (İspaniya)

    00:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya)

    00:00. "Monako" (Fransa) - PSJ (Fransa)

    Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin digər oyunları növbəti gün baş tutacaq. Cavab qarşılaşmaları bir həftə sonra keçiriləcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Qalatasaray - Yuventus Pley-off mərhələsi Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    10:40

    Türkiyənin Azərbaycandan aldığı neftin həcmi 5 dəfəyə yaxın artıb

    Energetika
    10:37

    Fransalı hokkeyçi dava etdiyinə görə olimpiadadan kənarlaşdırılıb

    Fərdi
    10:34
    Video

    Binəqədidə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:33
    Foto

    Bakıda ağacların nömrələnməsi və inventarlaşdırılması işləri davam etdirilir

    Ekologiya
    10:28

    ASCO-nun "Balakən" gəmi-bərəsi təmir olunaraq istismara qaytarılıb

    İnfrastruktur
    10:24
    Foto

    KARE x Karim Rashid ilə kollaborasiya çərçivəsində "Fluid Realities" kolleksiyasını təqdim edir

    Biznes
    10:16

    Naxçıvanda işə düzəltmək vədi ilə 12 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:09

    Azərbaycan çempionatında mövsümün antirekordu qeydə alınıb

    Futbol
    10:04

    Yaponiyalı fiqurlu konkisürənlər dünya rekordu ilə Olimpiya çempionu olublar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti