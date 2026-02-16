Дни азербайджанского кино стартовали в Берлине показом фильма "Танец Победы"

В Берлине состоялось открытие Дней азербайджанского кино, направленных на продвижение национального кинематографа и укрепление культурного диалога.

Как сообщает Report со ссылкой на Минкультуры Азербайджана, мероприятие было организовано совместно Агентством кино Азербайджана, посольством Азербайджана в Германии и Азербайджанским культурным центром в Берлине.

В рамках церемонии открытия состоялся показ фильма "Танец Победы" ("Zəfər rəqsi").

Исполняющий обязанности директора Азербайджанского культурного центра Иса Мамедов рассказал о целях мероприятия, подчеркнув его значение для популяризации азербайджанского кино на международной арене и развития межкультурного взаимодействия.

Народная артистка Мехрибан Заки отметила достижения азербайджанского кинематографа последних лет и подчеркнула важность представления современных фильмов зарубежной аудитории.

Автор идеи фильма, исполнительный директор Фонда поддержки литературы "Дом писателя" Шафаг Мехралиева подчеркнула особую значимость того, что международный показ картины начался именно в Берлине.

После кинопоказа состоялась встреча участников, в ходе которой представители культурных и творческих кругов обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.