    Kультурная политика
    • 16 февраля, 2026
    • 11:42
    Дни азербайджанского кино стартовали в Берлине показом фильма Танец Победы

    В Берлине состоялось открытие Дней азербайджанского кино, направленных на продвижение национального кинематографа и укрепление культурного диалога.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минкультуры Азербайджана, мероприятие было организовано совместно Агентством кино Азербайджана, посольством Азербайджана в Германии и Азербайджанским культурным центром в Берлине.

    В рамках церемонии открытия состоялся показ фильма "Танец Победы" ("Zəfər rəqsi").

    Исполняющий обязанности директора Азербайджанского культурного центра Иса Мамедов рассказал о целях мероприятия, подчеркнув его значение для популяризации азербайджанского кино на международной арене и развития межкультурного взаимодействия.

    Народная артистка Мехрибан Заки отметила достижения азербайджанского кинематографа последних лет и подчеркнула важность представления современных фильмов зарубежной аудитории.

    Автор идеи фильма, исполнительный директор Фонда поддержки литературы "Дом писателя" Шафаг Мехралиева подчеркнула особую значимость того, что международный показ картины начался именно в Берлине.

    После кинопоказа состоялась встреча участников, в ходе которой представители культурных и творческих кругов обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Berlində Azərbaycan Kino Günləri keçirilib
    Azerbaijani Film Days held in Berlin
    Лента новостей