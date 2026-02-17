Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsi başlayır
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının yarımfinal mərhələsinə bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, kişilərin yarışında turnirin reytinq favoriti Şəhriyar Məmmədyarov Aydın Süleymanlı ilə, Read Səmədov isə Məhəmməd Muradlı ilə üz-üzə gələcək.
Qadınların mübarizəsində Ülviyyə Fətəliyeva Gülnar Məmmədova ilə, Türkan Məmmədyarova Ayxan Allahverdiyeva ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, çempionata fevralın 22-də yekun vurulacaq. Yarışın mükafat fondu 92 min manat təşkil edir. Bu məbləğdən 62 min manat kişilərin, 30 min manat isə qadınların çempionatına aiddir.
