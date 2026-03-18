İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Hadisə
    • 18 mart, 2026
    • 10:00
    Azadlıq prospektində işıqforların işləməməsinin səbəbi açıqlanıb

    Azadlıq prospektində işıqforların işləməməsinin səbəbi açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırov məlumat verib.

    O bildirib ki, paytaxtın Nəsimi rayonu, Azadlıq prospektində işıqforların işləməməsinə səbəb qurğularda yaranan problem yox, ərazidə elektrik enerjisi verilişinin obyektiv səbəblərdən dayandırılmasıdır:

    "Məsələ ilə bağlı aidiyyəti üzrə məlumat verilib və işıqforların qısa müddətə işinin bərpa olunması istiqamətində işlər görülür. Sürücülərə tövsiyə olunur ki, ərazidəki yol nişanlarının tələbini və nizamlanmayan yolayrıcını keçmə qaydalarını əsas tutaraq hərəkət etsinlər".

    Ömər Xıdırov qeyd edib ki, hazırda qeyd olunan kəsişmədə işıqforların işi bərpa olunub.

    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)

