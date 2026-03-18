В МВД объяснили причины сбоев в работе светофоров на Азадлыг
Происшествия
- 18 марта, 2026
- 10:32
В Баку на проспекте Азадлыг временное отключение светофоров было связано с перебоями в электроснабжении.
Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Центра интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана Омар Хыдыров.
По его словам, причиной неработающих светофоров стала не техническая неисправность устройств, а временное прекращение подачи электроэнергии в данном районе. Хыдыров добавил, что в настоящее время работа светофоров на указанном участке уже восстановлена.
"Уполномоченные структуры проинформированы, ведутся работы по скорейшему восстановлению работы светофоров. Водителям в подобных случаях рекомендуется соблюдать требования дорожных знаков и правила проезда нерегулируемых перекрестков", - отметил он.
Последние новости
