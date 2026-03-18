    В МВД объяснили причины сбоев в работе светофоров на Азадлыг

    • 18 марта, 2026
    • 10:32
    В МВД объяснили причины сбоев в работе светофоров на Азадлыг

    В Баку на проспекте Азадлыг временное отключение светофоров было связано с перебоями в электроснабжении.

    Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Центра интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана Омар Хыдыров.

    По его словам, причиной неработающих светофоров стала не техническая неисправность устройств, а временное прекращение подачи электроэнергии в данном районе. Хыдыров добавил, что в настоящее время работа светофоров на указанном участке уже восстановлена.

    "Уполномоченные структуры проинформированы, ведутся работы по скорейшему восстановлению работы светофоров. Водителям в подобных случаях рекомендуется соблюдать требования дорожных знаков и правила проезда нерегулируемых перекрестков", - отметил он.

    Azadlıq prospektində işıqforların işləməməsinin səbəbi açıqlanıb
