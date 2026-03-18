İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İlham Əliyev II İlyanın vəfatı ilə bağlı İrakli Kobaxidzeyə başsağlığı verib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidzeyə başsağlığı məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, başsağlığında deyilir:

    "Hörmətli cənab Baş nazir.

    Bütün Gürcüstanın Katalikos-Patriarxı, zəmanəmizin görkəmli din xadimi II İlya həzrətlərinin vəfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladıq.

    II İlya həzrətləri bütün həyat və fəaliyyətini xalqına və bəşəriyyət naminə nəcib amallara həsr etmişdir. Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın, insanlar arasında həmrəyliyin, dinlərarası anlaşma və dialoqun bərqərar olması yolunda fəaliyyəti ilə II İlya həzrətləri milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq milyonlarla insanın qəlbində yer tapmış, dərin ehtiram və rəğbət qazanmışdır.

    Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında ənənəvi dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında və möhkəmlənməsində II İlya həzrətlərinin böyük xidmətləri olmuşdur.

    Bu ağır itkinin kədərini bölüşür, Sizə, bütün Gürcüstan xalqına, Gürcüstan Pravoslav Kilsəsinə şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verirəm".

    Xatırladaq ki, Bütün Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İlya martın 17-də 93 yaşında müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

    Son xəbərlər

    10:19

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    10:18

    Əraqçi: Hörmüz boğazında naviqasiya qaydaları müharibədən sonra dəyişdiriləcək

    Region
    10:15

    SEPAH-ın qərargahı və ballistik raket komandanlığı İsrailin zərbələrinə məruz qalıb

    Digər ölkələr
    10:11

    İlham Əliyev II İlyanın vəfatı ilə bağlı İrakli Kobaxidzeyə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    10:05
    Foto

    AFFA nümayəndələri UEFA-nın seminarında iştirak ediblər

    Futbol
    10:01

    Narkoloji xəstələrin işə qəbulunun qarşısını almaq üçün işəgötürənin məsuliyyəti artırılır

    Sosial müdafiə
    10:01

    "Azpetrol" şirkətinin və DOST Agentliyinin birgə təşəbbüsü ilə şəhid ailələri ziyarət olunub

    Biznes
    10:00
    Video

    Azadlıq prospektində işıqforların işləməməsinin səbəbi açıqlanıb

    Hadisə
    10:00

    Seneqal Futbol Federasiyası Afrika Millətlər Kuboku çempionluğunun ləğvi ilə bağlı qərarı qınayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti