Ильхам Алиев выразил соболезнования Ираклию Кобахидзе в связи с кончиной Илии II

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр.

С глубокой скорбью восприняли известие о кончине выдающегося религиозного деятеля нашего времени Католикоса-Патриарха всея Грузии Его святейшества Илии II.

Его святейшество Илия II посвятил всю свою жизнь и деятельность благородным идеалам во имя своего народа и человечества. Своей деятельностью, направленной на установление мира, cпокойствия на Кавказе, солидарности между людьми, межрелигиозного взаимопонимания и диалога, Его святейшество Илия II завоевал сердца миллионов людей, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, снискал глубокое уважение и симпатию.

Его святейшеству Илие II принадлежат большие заслуги в развитии и укреплении традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Разделяя скорбь в связи с этой тяжелой утратой, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всему народу Грузии и Грузинской православной церкви".