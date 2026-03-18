Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ильхам Алиев выразил соболезнования Ираклию Кобахидзе в связи с кончиной Илии II

    Внешняя политика
    • 18 марта, 2026
    • 10:47
    Ильхам Алиев выразил соболезнования Ираклию Кобахидзе в связи с кончиной Илии II

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин премьер-министр.

    С глубокой скорбью восприняли известие о кончине выдающегося религиозного деятеля нашего времени Католикоса-Патриарха всея Грузии Его святейшества Илии II.

    Его святейшество Илия II посвятил всю свою жизнь и деятельность благородным идеалам во имя своего народа и человечества. Своей деятельностью, направленной на установление мира, cпокойствия на Кавказе, солидарности между людьми, межрелигиозного взаимопонимания и диалога, Его святейшество Илия II завоевал сердца миллионов людей, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, снискал глубокое уважение и симпатию.

    Его святейшеству Илие II принадлежат большие заслуги в развитии и укреплении традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

    Разделяя скорбь в связи с этой тяжелой утратой, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всему народу Грузии и Грузинской православной церкви".

    Ильхам Алиев Ираклий Кобахидзе Кончина Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II
    İlham Əliyev II İlyanın vəfatı ilə bağlı İrakli Kobaxidzeyə başsağlığı verib
    Последние новости

    11:20

    В Азербайджане ужесточат ответственность работодателей за допуск к работе наркозависимых

    Социальная защита
    11:15

    В Баку и на Абшероне начато строительство новых канализационных коллекторов и очистных сооружений

    Инфраструктура
    11:09

    Бакинский аэропорт перейдет на усиленный режим в дни праздника Новруз

    Инфраструктура
    11:00

    Мамедов: Азербайджан сформировал потенциал в сфере организации мероприятий

    Инфраструктура
    10:57

    В Азербайджане внедрили новый госстандарт устойчивого управления мероприятиями

    Инфраструктура
    10:51

    Арагчи: Китай может выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке

    В регионе
    10:47

    Ильхам Алиев выразил соболезнования Ираклию Кобахидзе в связи с кончиной Илии II

    Внешняя политика
    10:47

    В Азербайджане отменяется система поощрений в государственной службе

    Социальная защита
    10:33

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    Лента новостей