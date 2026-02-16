İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb

    Biznes
    • 16 fevral, 2026
    • 11:18
    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb

    Bu il fevralın 1-nə Azərbaycanda 1 682 901 vergi ödəyicisi olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən il fevralın 1-i ilə müqayisədə 4,9 % çoxdur.

    Vergi ödəyicilərinin 86,8 %-i fiziki şəxslər, 13,2 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 4,6 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 6,4 % artıb.

    Bu il yanvarın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 7 % çox – 205 104 vahid təşkil edib.

    Yanvarda 1 050 vahid kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib ki, onların 89,6 %-i yerli investisiyalı, 10,4 %-i xarici investisiyalıdır. Kommersiya qurumlarının 87 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin (MMC) elektron qeydiyyatının xüsusi çəkisi 97,6 % təşkil edib.

    Dövlət qeydiyyatında olan kommersiya hüquqi şəxslərin 92,1 %-i MMC, 1,1 %-i səhmdar cəmiyyət, 1,1 %-i kooperativ və s. formalarda yaradılıb.

    Fevralın 1-nə qeydiyyatda olan 136 808 kommersiya qurumunun vəziyyəti aktiv olub. 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə aktiv kommersiya qurumlarının sayı 7,7 % artıb.

