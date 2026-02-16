Число налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 1,7 млн

В Азербайджане на 1 февраля 2026 года зарегистрировано 1 682 901 налогоплательщик, что на 4,9% больше по сравнению с январем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, рост зафиксирован по всем основным категориям.

По данным ведомства, 86,8% налогоплательщиков составляют физические лица, 13,2% - юридические лица и другие организации. За минувший год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,6%, количество управлений, предприятий и организаций - на 6,4%.

На конец января в стране было зарегистрировано 205 104 коммерческих субъекта (+7%). В январе государственную регистрацию прошли 1 050 коммерческих организаций, из которых 89,6% - с внутренними инвестициями, 10,4% - с иностранными. При этом 87% коммерческих структур зарегистрированы в электронном формате. Доля электронной регистрации обществ с ограниченной ответственностью с местными инвестициями составила 97,6%.

Среди коммерческих юридических лиц, состоящих на госрегистрации, 92,1% созданы в форме обществ с ограниченной ответственностью, 1,1% - акционерных обществ, 1,1% - кооперативов и в других организационно-правовых формах.

На 1 февраля этого года активный статус имели 136 808 коммерческих организаций, что на 7,7% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.