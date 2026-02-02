İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    MM emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələri ilk oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    • 02 fevral, 2026
    • 15:58
    MM emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələri ilk oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələri ilk oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Gömrük və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə, o cümlədən "Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında" qanuna təklif edilən dəyişikliklər parlamentin yaz sessiyasının bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Layihəyə əsasən, emal edilməmiş almazların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) rəyi olmadan idxalı və ixracına görə fiziki şəxslər 550 manatdan 750 manatadək cərimə ediləcəklər.

    Sənədə əsasən, eyni inzibati xəta üzrə vəzifəli şəxslər üçün 1 000 manatdan 2 000 manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər üçün isə 1 500 manatdan 2 500 manatadək məbləğdə cərimə müəyyən edilir.

    Bundan başqa həmin qanuna təklif edilən dəyişikliklərə əsasən, Azərbaycanda emal edilməmiş almazın idxalı, ixracı, istifadəsi, dövriyyəsi, uçotu və saxlanılması, o cümlədən izlənməsi sahəsində dövlət nəzarəti mexanizmi yaradılır.

    Layihəyə əsasən, qanunvericiliyə "emal edilməmiş almazlar" anlayışı əlavə edilir. Bu, müvafiq olaraq "işlənməmiş və ya sadəcə yonulmuş, parçalanmış və ya qırılmış və xarici iqtisadi fəaliyyətin nomenklaturasının kodları mal üzrə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunan qiymətli daşlar" - şəklində təsnif edilir.

    Təklif edilən dəyişikliyə əsasən, emal edilməmiş almazların idxalı, ixracı, istifadəsi, dövriyyəsi, uçotu və saxlanılması, o cümlədən izlənməsi sahələrində dövlət nəzarəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən həyata keçiriləcək.

    Layihədə vurğulanıb ki, qanun qəbul edildikdən sonra "Emal edilməmiş almazın idxalı, ixracı, istifadəsi, dövriyyəsi, uçotu və saxlanılması, o cümlədən izlənməsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi və emal edilməmiş almazın ixracı ilə əlaqədar Kimberli Prosesinin Sertifikatlaşdırma Sxeminin tələblərinə uyğun sertifikatın forması və verilməsi qaydaları təsdiq ediləcək.

    Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis almaz idxal İnzibati Xətalar Məcəlləsi

    Son xəbərlər

    17:19

    Gürcüstanda xarici maliyyələşmə və siyasi fəaliyyətlə bağlı qaydalar sərtləşdirilir

    Region
    17:19

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 7 ayda təxminən 54 % azalıb

    İKT
    17:14

    Gəncədə fəhlələr qaynaq işi görərkən partlayış olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    17:14

    Azərbaycan Efiopiya və Gürcüstandan qızılgül almağa başlayıb

    Biznes
    17:12

    Şahin Bağırov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Biznes
    17:10

    Rusiya ordusu Xarkovda bazara zərbə endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    17:08

    Kriptovalyuta bazarı təzyiqdə: likvidlik azalır, investorlar təhlükəsiz aktiv axtarır - ARAŞDIRMA

    Maliyyə
    17:07

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 80-ə çatıb

    Digər ölkələr
    17:00
    Video

    Deputat: Məktəblərdə ümumi formalardan kənara çıxmaq olmaz

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti