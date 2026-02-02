Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında V turun oyunları keçirilib
Komanda
- 02 fevral, 2026
- 15:57
Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında V turun oyunları baş tutub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasından məlumat verilib.
Qadınların mübarizəsində "Qarabağ" "Bakı"nı (42:20), "Azəryol" isə "İdman Akademiyası"nı (48:21) üstələyib.
Kişilərin yarışında "Dinamo" "Azəryol"a (32:29), "Qarabağ" "Təhsil"ə (36:21), "Bakı" isə "Kür"ə (28:25) qalib gəlib.
