    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında V turun oyunları keçirilib

    Komanda
    • 02 fevral, 2026
    • 15:57
    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında V turun oyunları keçirilib

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında V turun oyunları baş tutub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasından məlumat verilib.

    Qadınların mübarizəsində "Qarabağ" "Bakı"nı (42:20), "Azəryol" isə "İdman Akademiyası"nı (48:21) üstələyib.

    Kişilərin yarışında "Dinamo" "Azəryol"a (32:29), "Qarabağ" "Təhsil"ə (36:21), "Bakı" isə "Kür"ə (28:25) qalib gəlib.

