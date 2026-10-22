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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    "Mançester Yunayted" Yulian Naqelsmannı baş məşqçi postuna namizəd kimi nəzərdən keçirir

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 16:27
    Mançester Yunayted Yulian Naqelsmannı baş məşqçi postuna namizəd kimi nəzərdən keçirir

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Almaniya millisinin baş məşqçisi Yulian Naqelsmannı komandanın baş məşqçi postuna namizədlərdən biri kimi nəzərdən keçirir.

    "Report" "talkSPORT" portalına istinadən xəbər verir ki, mankunianların rəhbərliyi İngiltərə Premyer Liqasının VIII turunun "Bornmut"la matçınadək Maykl Kerriki istefaya göndərməyi planlaşdırmır.

    Yulian Naqelsmann ilə yanaşı, "Mançester Yunayted"in siyahısına "Brayton"un baş məşqçisi Fabian Hürtseler və hazırda işsiz olan Antonio Konte də daxildir. Kontenin İngiltərə klubuna rəhbərlik etməyə hazır olduğu, lakin Premyer Liqa təmsilçisinin rəhbərliyi tərəfindən hələlik ona maraq göstərilmədiyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" oktyabrın 21-də UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin III turunda "Komo"ya uduzub (1:4) və qələbəsiz seriyanı 7 oyuna çatdırıb. Mançester təmsilçisi Premyer Liqada keçirdiyi 7 turdan sonra 7 xalla turnir cədvəlinin 13-cü pilləsində qərarlaşıb.

    Fabian Hürtseler Maykl Karrik Mançester Yunayted FK Yulian Naqelsmann
    44 filmi
    44 filmi

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    "Mançester Yunayted" Yulian Naqelsmannı baş məşqçi postuna namizəd kimi nəzərdən keçirir
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