    • 18 февраля, 2026
    • 15:16
    Венгерская MOL заказала первые поставки нефти из РФ через Хорватию

    Венгерская нефтегазовая компания MOL заключила первые контракты на поставки нефти из России в Венгрию морским путем через Хорватию.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    "MOL заказала первые поставки, которые уже находятся в пути. Они прибудут в хорватский порт в начале марта, а оттуда в течение 5–10 дней будет осуществлена транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии", - сказал он.

    Поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" прекратились 27 января. После этого страны обратились к Хорватии с просьбой транспортировать нефть из РФ по трубопроводу Adria. Предполагается, что сырье будут доставлять в хорватский порт Омишаль морским путем.

    Венгрия MOL поставки нефти Россия контракты Хорватия
