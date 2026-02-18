Венгерская MOL заказала первые поставки нефти из РФ через Хорватию

Венгерская нефтегазовая компания MOL заключила первые контракты на поставки нефти из России в Венгрию морским путем через Хорватию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"MOL заказала первые поставки, которые уже находятся в пути. Они прибудут в хорватский порт в начале марта, а оттуда в течение 5–10 дней будет осуществлена транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии", - сказал он.

Поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" прекратились 27 января. После этого страны обратились к Хорватии с просьбой транспортировать нефть из РФ по трубопроводу Adria. Предполагается, что сырье будут доставлять в хорватский порт Омишаль морским путем.