Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 17:34
    Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи

    Актер Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи во время эстафеты в рамках зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине.

    Как передает Report, об этом сообщил NBC News.

    Согласно информации, Чан уже третий раз принимает участие в эстафете. Он пронес факел на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и 2022 годах.

    Эстафета преодолеет в общей сложности почти 12 тыс. километров. Ее финишной точкой станет миланский стадион "Сан-Сиро", где 6 февраля пройдет церемония открытия.

    Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.

    Джеки Чан Олимпийские игры факел Италия
    Jackie Chan carries 2026 Milano Cortina Olympic torch through ruins of Pompeii

    Последние новости

    18:13
    Фото

    Ровшан Наджаф: Инвестиции SOCAR в Турции направлены на долгосрочное устойчивое развитие

    Энергетика
    18:11

    Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме

    Энергетика
    18:01

    AYNA напомнило о дедлайне по квоте на такси в Баку

    Инфраструктура
    17:57

    Новый гендиректор UNESCO приглашен на WUF13 и Форум по межкультурному диалогу

    Внешняя политика
    17:57

    Ирак заявил полном прекращении поставок газа из Ирана

    Другие страны
    17:56

    Азербайджан принял новые госстандарты в сфере энергетики

    Энергетика
    17:54

    Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым гендиректором UNESCO

    Внешняя политика
    17:50
    Фото

    Ильхам Алиев заложил фундамент ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промпарке

    Внутренняя политика
    17:44

    В Азербайджане упростят процедуру получения патентов

    Наука и образование
    Лента новостей