Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи
Другие страны
- 23 декабря, 2025
- 17:34
Актер Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи во время эстафеты в рамках зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине.
Как передает Report, об этом сообщил NBC News.
Согласно информации, Чан уже третий раз принимает участие в эстафете. Он пронес факел на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и 2022 годах.
Эстафета преодолеет в общей сложности почти 12 тыс. километров. Ее финишной точкой станет миланский стадион "Сан-Сиро", где 6 февраля пройдет церемония открытия.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.
