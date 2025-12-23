Актер Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи во время эстафеты в рамках зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине.

Как передает Report, об этом сообщил NBC News.

Согласно информации, Чан уже третий раз принимает участие в эстафете. Он пронес факел на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и 2022 годах.

Эстафета преодолеет в общей сложности почти 12 тыс. километров. Ее финишной точкой станет миланский стадион "Сан-Сиро", где 6 февраля пройдет церемония открытия.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.