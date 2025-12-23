Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Бизнес
    • 23 декабря, 2025
    • 20:16
    Омер Болат: Наша цель - полная либерализация торговых отношений с Азербайджаном

    Одной из главных целей Турции является полная либерализация торговых отношений с Азербайджаном на основе Соглашения о свободной торговле.

    Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил министр торговли Турции Омер Болат.

    Он сказал, что технические команды продолжают работу в данном направлении.

    Болат отметил, что Преференциальное торговое соглашение между Турцией и Азербайджаном, вступившее в силу в 2024 году, дало серьезный импульс двусторонним торговым отношениям:

    "Целевой объем торговли между Турцией и Азербайджаном составляет 15 млрд долларов США. Все двусторонние проекты реализуются в рамках этой стратегической цели", - отметил министр.

    По его словам, в 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Турцией достиг рекордного уровня около 8 млрд долларов. Из них 3,1 млрд долларов составляет экспорт Турции, а 4,8 млрд долларов - импорт: "Наша основная цель - дифференциация и сбалансированное расширение торговли на основе принципа взаимной выгоды".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

