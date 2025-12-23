Министерство молодежи и спорта Азербайджана подводит спортивные итоги 2025 года - ОБНОВЛЕНО

Министерство молодежи и спорта проводит мероприятие, посвященное спортивным итогам 2025 года.

Как сообщает Report, на мероприятии ведомство также объявляет лучших 2025 года в различных номинациях.

Лучший ветеран спорта

1. Тарлан Гасанов (дзюдо)

2. Тамилла Буньятова (атлетика)

3. Мухаммед Муслюмзаде (самбо)

Лауреат премии Честная игра (Fair Play)

1. Федерация бадминтона Азербайджана

2. Азер Ильясов (каноэ и гребля)

3. Рауф Мамедов (шахматы)

Лучшая детско-юношеская спортивная школа

1. Футбольная академия "Улдуз"

2. Республиканская комплексная спортивная школа

3. Районная детско-юношеская спортивная школа города Шуша

Лучший видеоролик на спортивную тематику

1. "Следуя за мечтой"

2. Международный шахматный фестиваль "Baku Open 2025"

3. "Историю успеха можно написать только своими силами" (тхэквондо)

Лучший спортивный фотограф

1. Ильгар Джафаров (Азертадж)

2. Ислам Атакишиев (İdman.Biz)

3. Самира Гасанова (Report.az)

Лучшая медиа-спортивная организация 2025 года

1. İdman.Biz

2. АЗЕРТАДЖ

3. Report.az

Лучший спортивный журналист

1. Эльмир Алиев (Haqqın.Az)

2. Эльнур Салахов (Азертадж)

3. Сабухи Муса (Prosport.az)

Лучший спортивный телевизионный журналист

1. Арифа Лятифова (CBC Sport)

2. Фарида Абдулла (ИТВ)

3. Вугар Назаров (İdman TV)

Самые популярные спортивные феномены социальных сетей

1. Тофик Алиев

2. Сахар Мехман

3. Гюнай Аразова

Лучший спортивный клуб

1. Спортивный клуб "Очагспор"

2. Спортивный клуб "Нефтчи"

3. Спортивное общество МВД

Лучший спортивный объект

1. Национальная арена гимнастики

2. Гянджинский дворец спорта

3. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Лучший Олимпийский спортивный комплекс

1. Губинский Олимпийский спортивный комплекс

2. Шекинский Олимпийский спортивный комплекс

3. Ширванский Олимпийский спортивный комплекс

Лучший спортивный врач

1. Заур Абдуллаев (бокс)

2. Мушвиг Ибрагимов (борьба)

3. Рамиль Велиев (дзюдо).

Лучший судья

1. Назим Умбаев (дзюдо)

2. Эльдар Зульфигаров (волейбол)

3. Джахангир Бабаев (карате)

Лучшее спортивное мероприятие

1. III Игры СНГ

2. Чемпионат мира по мини-футболу (Баку)

3. UFC (Баку)

Лучшая спортивная федерация

1. Федерация дзюдо Азербайджана

2. Федерация бокса Азербайджана

3. Федерация гимнастики Азербайджана

Лучшая женская спортивная команда

1. Волейбольная команда "Азеррейл"

2. Футбольная команда "Нефтчи"

3. Гандбольная команда "Азерйол"

Лучшая мужская клубная команда

1. Футбольный клуб "Карабах"

2. Баскетбольная команда "Сабах"

3. Гандбольная команда "Кюр"

Лучшие спортивные спонсоры

1. iTicket.AZ

2. Azercell

3. "Арена Плаза" (Азерспортсервис)

Лучшее успешное международное сотрудничество

1. Автомобильная Федерация Азербайджана

2. Федерация плавания Азербайджана

3. Федерация гребли и каноэ Азербайджана

19:47

Министерство молодежи и спорта проводит мероприятие, посвященное спортивным итогам 2025 года.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном в Buta Palace, принимают участие руководители спортивных организаций, федераций, медиаструктур, спортсмены, тренеры и представители спортивной общественности.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов тепло поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их участием в мероприятии.

Он отметил, что 2025 год стал успешным для азербайджанского спорта, и в связи с этим поздравил руководителей федераций, спортсменов, тренеров и спортивную общественность.

На мероприятии Министерство молодежи и спорта подведет итоги 2025 года, объявив лучших в различных номинациях.