Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunmuş tədbir keçirir
Fərdi
- 23 dekabr, 2025
- 19:28
Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunmuş tədbir keçirir.
"Report"un məlumatına görə, "Buta Palace"da təşkil olunan tədbirdə idman təşkilatlarının, federasiyaların, media qurumlarının rəhbərləri, idmançılar, məşqçilər və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edirlər.
Yığıncaqda çıxış edən gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov qonaqları salamlayıb və onları tədbirdə görməkdən məmnun olduğunu bildirib.
Nazir 2025-ci ilin Azərbaycan idmanı üçün uğurlu keçdiyini vurğulayıb və bu münasibətlə federasiya rəhbərlərini, idmançıları, məşqçiləri, idman ictimaiyyətini təbrik edib.
Tədbirdə həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyi müxtəlif nominasiyalar üzrə 2025-ci ilin ən yaxşılarını açıqlayır.
