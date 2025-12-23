В Азербайджане методы клонирования человека не будут признаваться объектами патентования

Методы клонирования человека и ряд связанных с ними биомедицинских технологий не будут признаваться объектами патентования в Азербайджане.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О патенте" рассмотрит Милли Меджлис на пленарном заседании 26 декабря.

Согласно поправкам, объектами патентования не могут быть методы клонирования человека и его клон, способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, а также использование человеческих эмбрионов в промышленных целях.