В Азербайджане методы клонирования человека не будут признаваться объектами патентования
Милли Меджлис
- 23 декабря, 2025
- 17:40
Методы клонирования человека и ряд связанных с ними биомедицинских технологий не будут признаваться объектами патентования в Азербайджане.
Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О патенте" рассмотрит Милли Меджлис на пленарном заседании 26 декабря.
Согласно поправкам, объектами патентования не могут быть методы клонирования человека и его клон, способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, а также использование человеческих эмбрионов в промышленных целях.
