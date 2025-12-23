Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Азербайджане методы клонирования человека не будут признаваться объектами патентования

    Милли Меджлис
    • 23 декабря, 2025
    • 17:40
    В Азербайджане методы клонирования человека не будут признаваться объектами патентования

    Методы клонирования человека и ряд связанных с ними биомедицинских технологий не будут признаваться объектами патентования в Азербайджане.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О патенте" рассмотрит Милли Меджлис на пленарном заседании 26 декабря.

    Согласно поправкам, объектами патентования не могут быть методы клонирования человека и его клон, способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, а также использование человеческих эмбрионов в промышленных целях.

