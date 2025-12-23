Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    • 23 декабря, 2025
    • 17:57
    Министерство электроэнергетики Ирака сообщило о полном прекращении поставок природного газа из соседнего Ирана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    "Поставки иранского газа полностью прекращены", - заявил пресс-секретарь министерства Ахмед Муса.

    Согласно информации, причиной послужила "чрезвычайная ситуация" на иранских объектах, о чем Тегеран официально уведомил Багдад.

    "Иранская сторона направила телеграмму Министерству электроэнергетики, информируя его о полном прекращении поставок газа в связи с непредвиденными обстоятельствами", - говорится в заявлении иракского ведомства.

    Ахмед Муса также добавил, Министерство электроэнергетики Ирака перешло на использование отечественного альтернативного топлива в координации с министерством нефти, и что, несмотря на дефицит, выработка электроэнергии остается "под контролем".

    Поставки иранского газа удовлетворяли от 30 до 40% потребностей Ирака.

    İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb

    Ирак заявил полном прекращении поставок газа из Ирана

