Ирак заявил полном прекращении поставок газа из Ирана

Министерство электроэнергетики Ирака сообщило о полном прекращении поставок природного газа из соседнего Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

"Поставки иранского газа полностью прекращены", - заявил пресс-секретарь министерства Ахмед Муса.

Согласно информации, причиной послужила "чрезвычайная ситуация" на иранских объектах, о чем Тегеран официально уведомил Багдад.

"Иранская сторона направила телеграмму Министерству электроэнергетики, информируя его о полном прекращении поставок газа в связи с непредвиденными обстоятельствами", - говорится в заявлении иракского ведомства.

Ахмед Муса также добавил, Министерство электроэнергетики Ирака перешло на использование отечественного альтернативного топлива в координации с министерством нефти, и что, несмотря на дефицит, выработка электроэнергии остается "под контролем".

Поставки иранского газа удовлетворяли от 30 до 40% потребностей Ирака.