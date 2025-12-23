Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Азербайджанские спортсмены завоевали более 2 тыс. медалей на международных турнирах в 2025 году

    Азербайджанские спортсмены завоевали рекордное число медалей (2 113) на чемпионатах Европы и мира, а также на других международных турнирах в 2025 году.

    Как сообщает Report, об этом было объявлено на мероприятии Министерства молодежи и спорта, посвященном поведению итогов 2025 года.

    Эти показатели являются ярким результатом внимания и заботы, уделяемых государством спортивной отрасли, а также систематической работы спортсменов и специалистов.

    Azərbaycan idmançıları 2025-ci ildə beynəlxalq turnirlərdə 2113 medal qazanıblar
    Azerbaijani athletes clinch record-breaking 2,113 medals in 2025

