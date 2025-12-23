İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Fərdi
    • 23 dekabr, 2025
    • 19:35
    Azərbaycan idmançıları 2025-ci ildə beynəlxalq turnirlərdə 2113 medal qazanıblar

    Azərbaycan idmançıları 2025-ci ildə Avropa və dünya çempionatları, eləcə də digər beynəlxalq turnirlərdə ümumilikdə 2113 medal qazanmaqla yeni rekorda imza atıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyinin 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunmuş tədbirində bildirilib.

    Əldə olunan nəticələr dövlətin idmana göstərdiyi diqqət və qayğının, həmçinin idmançıların və mütəxəssislərin sistemli fəaliyyətinin bariz nümunəsi kimi qiymətləndirilir.

    Qeyd edək ki, ötən il Azərbaycan idmaçıları beynəlxalq arenalarda 1718 medal əldə etmişdilər.

    Gənclər və İdman Nazirliyi

