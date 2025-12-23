İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 18:13
    İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb

    İraqın Elektrik Enerjisi Nazirliyi qonşu İrandan təbii qaz təchizatının tamamilə dayandırıldığını bildirib.

    Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən məlumat verir.

    "İran qazının təchizatı tamamilə dayandırılıb", - nazirliyin mətbuat katibi Əhməd Musa bildirib.

    Məlumata görə, buna səbəb İran obyektlərində yaranmış fövqəladə vəziyyət olub və Tehran bu barədə Bağdadı rəsmi qaydada məlumatlandırıb.

    "İran tərəfi Elektrik Enerjisi Nazirliyinə teleqram göndərərək, gözlənilməz hallarla əlaqədar qaz təchizatının tamamilə dayandırıldığı barədə məlumatlandırıb", - nazirliyin bəyanatında deyilir.

    Əhməd Musa əlavə edib ki, İraq Elektrik Enerjisi Nazirliyi yerli alternativ yanacaqdan istifadəyə keçib.

    İran qazı İraqın tələbatının 30-40 %-ni ödəyirdi.

    İran İraq qaz
    Ирак заявил полном прекращении поставок газа из Ирана

    Son xəbərlər

    18:57

    Tokayev və Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    18:47
    Foto

    Muzey Mərkəzində təsviri sənət üzrə "Milli motivlər" adlı ustad dərsi keçirilib

    Mədəniyyət
    18:43

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla birgə brendlərin inkişaf etdirilməsi əməkdaşlığımızda mühüm rol oynayır

    Biznes
    18:42

    Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    18:42
    Foto

    "Qarabağ florası" kitabının təqdimatı olub

    Qarabağ
    18:33
    Foto

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olublar

    Din
    18:23
    Foto

    ETSN-də Türkiyənin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Ekologiya
    18:20
    Foto

    AFFA rəsmiləri bölgə klublarının akademiyalarını ziyarət ediblər

    Futbol
    18:13

    İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti