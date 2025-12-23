İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb
Digər ölkələr
- 23 dekabr, 2025
- 18:13
İraqın Elektrik Enerjisi Nazirliyi qonşu İrandan təbii qaz təchizatının tamamilə dayandırıldığını bildirib.
Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən məlumat verir.
"İran qazının təchizatı tamamilə dayandırılıb", - nazirliyin mətbuat katibi Əhməd Musa bildirib.
Məlumata görə, buna səbəb İran obyektlərində yaranmış fövqəladə vəziyyət olub və Tehran bu barədə Bağdadı rəsmi qaydada məlumatlandırıb.
"İran tərəfi Elektrik Enerjisi Nazirliyinə teleqram göndərərək, gözlənilməz hallarla əlaqədar qaz təchizatının tamamilə dayandırıldığı barədə məlumatlandırıb", - nazirliyin bəyanatında deyilir.
Əhməd Musa əlavə edib ki, İraq Elektrik Enerjisi Nazirliyi yerli alternativ yanacaqdan istifadəyə keçib.
İran qazı İraqın tələbatının 30-40 %-ni ödəyirdi.
Son xəbərlər
18:57
Tokayev və Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə edibDigər ölkələr
18:47
Foto
Muzey Mərkəzində təsviri sənət üzrə "Milli motivlər" adlı ustad dərsi keçirilibMədəniyyət
18:43
Türkiyəli nazir: Azərbaycanla birgə brendlərin inkişaf etdirilməsi əməkdaşlığımızda mühüm rol oynayırBiznes
18:42
Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edibXarici siyasət
18:42
Foto
"Qarabağ florası" kitabının təqdimatı olubQarabağ
18:33
Foto
Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olublarDin
18:23
Foto
ETSN-də Türkiyənin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilibEkologiya
18:20
Foto
AFFA rəsmiləri bölgə klublarının akademiyalarını ziyarət ediblərFutbol
18:13