    • 18 mart, 2026
    • 19:44
    İspaniya bu il Ukraynaya hərbi dəstək üçün 1 milyard avro ayıracaq

    İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes 2026-cı ildə Ukraynaya hərbi dəstək üçün 1 milyard avro ayırmaq planını açıqlayıb.

    Bu barədə "Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir.

    "Mən Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə İspaniya hökuməti üçün iki prioritet istiqamətə yönəldiləcək yeni dəstək tədbirləri barədə məlumat verdim. Birincisi, 2026-cı il üçün hərbi dəstək məqsədilə 1 milyard avro məbləğində yeni öhdəlikdir. Beləliklə, münaqişənin əvvəlindən bəri İspaniyanın ümumi dəstəyi təxminən 4 milyard avro təşkil edəcək", - P.Sançes bildirib.

    Hökumət başçısının sözlərinə görə, yardımın əhəmiyyətli hissəsi müdafiə sənayesi sahəsində birgə istehsala yönəldiləcək. Bununla əlaqədar olaraq, artıq Ukrayna və İspaniyanın Müdafiə nazirlikləri, həmçinin iki ölkənin şirkətləri və müəssisələri arasında bir neçə saziş imzalanıb.

    P.Sançes ikinci prioritet istiqamət kimi İspaniyanın Avropa İttifaqının (Aİ) SAFE vasitəsilə Avropa müdafiə sənayesinin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi proqramında iştirakını qeyd edib. O deyib ki, ölkə Ukraynaya dəstəyin bir hissəsini məhz bu mexanizm vasitəsilə maliyyələşdirəcək, həmçinin digər Aİ üzvü olan dövlətlərin bu alətdən istifadəyə cəlb edilməsi üzərində işləyəcək.

    Испания выделит 1 млрд евро на военную поддержку Украины в 2026 году

    Son xəbərlər

    20:35

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən 25 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim edilib

    Fərdi
    20:22

    Coşua Zirkze mövsümün sonunda "Mançester Yunayted"dən ayrıla bilər

    Futbol
    20:18

    ABŞ kəşfiyyatı: İran 2025-ci il hücumlarından sonra zənginləşdirilmiş uran istehsalını bərpa etməyib

    Digər ölkələr
    20:01

    Media: Cey Di Vens yaxın günlərdə Macarıstana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    19:59

    Ukrayna və Küveyt müdafiə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:55

    Rütte: NATO ölkələri Hörmüz boğazının açılması imkanlarını müzakirə edirlər

    Digər ölkələr
    19:53

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XVIII turun daha üç oyunu keçirilib

    Komanda
    19:51
    Foto
    Video

    "Kağız gətir - kitab apar" layihəsinə start verilib

    Sosial müdafiə
    19:44

    İspaniya bu il Ukraynaya hərbi dəstək üçün 1 milyard avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti