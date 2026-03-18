Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Испания выделит 1 млрд евро на военную поддержку Украины в 2026 году

    Испания выделит 1 млрд евро на военную поддержку Украины в 2026 году

    Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о планах выделить в 2026 году 1 млрд евро на военную поддержку Украины.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    "Я сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о новых мерах поддержки, которые будут направлены на два приоритетных для испанского правительства направления. Во-первых, новое обязательство в размере €1 млрд на 2026 год на военную поддержку. Таким образом, с начала конфликта общая поддержка Испании составит почти €4 млрд", - заявил Санчес.

    По словам главы правительства, значительная часть помощи будет направлена на совместное производство в области оборонной промышленности. В этой связи уже подписаны несколько соглашений между Украиной и Министерством обороны Испании, а также компаниями и предприятиями двух стран.

    Вторым приоритетным направлением Санчес назвал участие Испании в программе расширения и укрепления европейской оборонной промышленности через инструмент Евросоюза - SAFE. Он отметил, что страна будет финансировать часть поддержки Украины именно через этот механизм, а также работать над привлечением других государств-членов ЕС к использованию этого инструмента.

    Испания выделит 1 млрд евро на военную поддержку Украины в 2026 году

