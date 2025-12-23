Участники II Форума религиозных деятелей побывали в кафедральном соборе и синагоге

Участники II Форума религиозных деятелей Азербайджана посетили Кафедральный собор святых жен-мироносиц.

Как сообщает Report, гостям была представлена информация об историческом прошлом христианских общин Азербайджана, религиозно-культурном наследии и месте, которое они занимают в общественной жизни страны.

Во время посещения были высоко оценены забота и внимание, уделяемые культуре представителей различных конфессий.

Затем религиозные деятели посетили синагогу горских евреев. Было отмечено, что евреи живут в Азербайджане в условиях мира и толерантности на протяжении многих лет.

Отметим, что 24 декабря в рамках "Года Конституции и Суверенитета" состоится II Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему "Конституционные принципы государственно-религиозных отношений в Азербайджане: светскость и свобода совести".