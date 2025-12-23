Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Участники II Форума религиозных деятелей побывали в кафедральном соборе и синагоге

    Религия
    • 23 декабря, 2025
    • 19:36
    Участники II Форума религиозных деятелей побывали в кафедральном соборе и синагоге

    Участники II Форума религиозных деятелей Азербайджана посетили Кафедральный собор святых жен-мироносиц.

    Как сообщает Report, гостям была представлена информация об историческом прошлом христианских общин Азербайджана, религиозно-культурном наследии и месте, которое они занимают в общественной жизни страны.

    Во время посещения были высоко оценены забота и внимание, уделяемые культуре представителей различных конфессий.

    Затем религиозные деятели посетили синагогу горских евреев. Было отмечено, что евреи живут в Азербайджане в условиях мира и толерантности на протяжении многих лет.

    Отметим, что 24 декабря в рамках "Года Конституции и Суверенитета" состоится II Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему "Конституционные принципы государственно-религиозных отношений в Азербайджане: светскость и свобода совести".

    II Форум религиозных деятелей Кафедральный Собор синагога
    Фото
    Azərbaycan Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları kafedral kilsə və sinaqoqun fəaliyyəti ilə tanış olublar

    Последние новости

    19:47

    Министерство молодежи и спорта подводит спортивные итоги 2025 года

    Индивидуальные
    19:39
    Фото

    В суде над гражданами Армении Левон Мнацаканян выступил с последним словом - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:36
    Фото

    Участники II Форума религиозных деятелей побывали в кафедральном соборе и синагоге

    Религия
    19:20

    Омер Болат: Важный аспект сотрудничества с Азербайджаном - развитие совместных брендов

    Бизнес
    19:08

    Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиёевым расширение торговли и сотрудничества

    Другие страны
    19:07

    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    19:05

    Главы МВД Грузии и Турции обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:53
    Фото

    В Минэкологии Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегацией

    Экология
    18:41

    Токаев и Трамп обсудили конфликт между РФ и Украиной

    Другие страны
    Лента новостей