Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Шахбаз Шариф поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 19:57
    Шахбаз Шариф поздравил президента Азербайджана

    Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше превосходительство.

    От имени нашего народа и от себя лично с большим удовольствием передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Пусть Всевышний Аллах ниспошлет Вам крепкое здоровье и много счастливых дней.

    Оглядываясь на завершающийся год, я испытывают огромное удовлетворение от позитивного развития наших двусторонних отношений. Эти отношения еще больше укрепились после моих визитов в Вашу прекрасную страну для проведения двусторонних встреч в феврале и мае этого года, а также для участия в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди в июле и в параде, посвященном Дню славной Победы, в Баку в ноябре.

    С каждым визитом в Азербайджан я все больше восхищался красотой и богатством природы Вашей страны, и моя любовь к Вашему дружественному и гостеприимному братскому народу еще больше возросла.

    Наше сотрудничество в экономической сфере также успешно развивается, и в настоящее время мы завершаем согласование условий, связанных с инвестированием Азербайджаном в Пакистан 2 миллиардов долларов. Этот проект изменит жизнь наших народов, одновременно обеспечив взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

    Ваше превосходительство, я хотел бы напомнить о моем знакомстве во время визита в Баку с деятельностью центра ASAN xidmət. С тех пор наши страны вместе работают над созданием в Исламабаде центра Pakistan Asan Xidmət с целью предоставления инновационных и ориентированных на граждан решений, обеспечения прозрачности, эффективности и институциональной целостности в сфере государственных услуг. В результате продолжающейся несколько месяцев работы центр Pakistan Asan Xidmət будет готов к 10 января 2026 года и состоится церемония открытия. Новый центр Pakistan Asan Xidmət, несомненно, продемонстрирует миру, что наши народы получают выгоду от сотрудничества во всех сферах жизни, в том числе в области предоставления эффективных и современных государственных услуг.

    Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – дальнейшего благополучия и прогресса".

    Шахбаз Шариф Ильхам Алиев поздравление
    Şahbaz Şərif Azərbaycan Prezidentini təbrik edib
    Shehbaz Sharif congratulates President Ilham Aliyev

    Последние новости

    21:19

    Сирийские войска и СДС достигли перемирия в Алеппо

    Другие страны
    21:04

    Турция создает командование своих ВВС в Сомали

    Другие страны
    21:04

    Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили президента Ильхама Алиева

    Внутренняя политика
    20:47

    ЦИК Украины возобновил работу госреестра избирателей

    Другие страны
    20:47
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с Захрой Пезешкиан

    Внешняя политика
    20:41

    Президенты Турции и Ливана обсудили региональные вопросы

    В регионе
    20:34

    Министерство молодежи и спорта Азербайджана подводит спортивные итоги 2025 года - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    20:23
    Фото

    Министерство молодежи и спорта наградило информагентство Report и его сотрудницу

    Индивидуальные
    20:16

    Омер Болат: Наша цель - полная либерализация торговых отношений с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей