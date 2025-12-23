Ильхам Алиев заложил фундамент ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промпарке

23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент производственного предприятия ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промышленном парке.

Как сообщает Report, учредитель ООО Saloglu Qarabağ Таджеддин Мустафаев проинформировал главу государства о создаваемом предприятии.

Было отмечено, что предприятие будет построено в Агдамском промышленном парке на территории площадью 1 гектар. Здесь планируется построить завод по производству мебели, в том числе различных видов гостиных и спальных гарнитуров, мягкой мебели и металлической мебельной фурнитуры. В производственном процессе будут использоваться турецкие, немецкие и китайские технологии. Годовая производственная мощность завода составит 4 тысячи комплектов мебели и 6 тысяч единиц металлической мебельной фурнитуры.

Продукция будет направляться на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а также экспортироваться. Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики планирует выделить льготный кредит на создание предприятия инвестиционной стоимостью 8 миллионов манатов. Предприятие воспользуется всеми налоговыми и таможенными льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка. Здесь планируется создать 50 постоянных рабочих мест.