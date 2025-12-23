Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Ильхам Алиев заложил фундамент ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промпарке

    Внутренняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 17:50
    Ильхам Алиев заложил фундамент ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промпарке

    23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент производственного предприятия ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промышленном парке.

    Как сообщает Report, учредитель ООО Saloglu Qarabağ Таджеддин Мустафаев проинформировал главу государства о создаваемом предприятии.

    Было отмечено, что предприятие будет построено в Агдамском промышленном парке на территории площадью 1 гектар. Здесь планируется построить завод по производству мебели, в том числе различных видов гостиных и спальных гарнитуров, мягкой мебели и металлической мебельной фурнитуры. В производственном процессе будут использоваться турецкие, немецкие и китайские технологии. Годовая производственная мощность завода составит 4 тысячи комплектов мебели и 6 тысяч единиц металлической мебельной фурнитуры.

    Продукция будет направляться на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а также экспортироваться. Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики планирует выделить льготный кредит на создание предприятия инвестиционной стоимостью 8 миллионов манатов. Предприятие воспользуется всеми налоговыми и таможенными льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка. Здесь планируется создать 50 постоянных рабочих мест.

    Ильхам Алиев ООО Saloglu Qarabağ Агдамский промпарк
    Фото
    İlham Əliyev Ağdam Sənaye Parkında "Saloğlu Qarabağ" MMC-nin istehsal müəssisəsinin təməlini qoyub
    Фото
    President Ilham Aliyev lays foundation stone for production facility of Saloglu Garabagh LLC in Aghdam Industrial Park

    Последние новости

    18:21
    Фото

    В Агдаме сдан в пользование отель Hilton Garden Inn Agdam

    Внутренняя политика
    18:13
    Фото

    Ровшан Наджаф: Инвестиции SOCAR в Турции направлены на долгосрочное устойчивое развитие

    Энергетика
    18:11

    Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме

    Энергетика
    18:01

    AYNA напомнило о дедлайне по квоте на такси в Баку

    Инфраструктура
    17:57

    Новый гендиректор UNESCO приглашен на WUF13 и Форум по межкультурному диалогу

    Внешняя политика
    17:57

    Ирак заявил полном прекращении поставок газа из Ирана

    Другие страны
    17:56

    Азербайджан принял новые госстандарты в сфере энергетики

    Энергетика
    17:54

    Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым гендиректором UNESCO

    Внешняя политика
    17:50
    Фото

    Ильхам Алиев заложил фундамент ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промпарке

    Внутренняя политика
    Лента новостей