    Милли Меджлис
    • 23 декабря, 2025
    • 13:41
    В Азербайджане меняются правила проведения работ по разминированию в Шуше

    При обнаружении памятника (культуры или истории) в ходе проведения разминирования на территории города Шуша работы должны быть немедленно остановлены, об этом проинформирован орган (структура), определяемый соответствующим органом исполнительной власти.

    Как сообщает Report, это предусмотрено в предложенных изменениях к закону "О культурной столице Азербайджана – городе Шуша".

    Законопроект был вынесен на обсуждение на заседании Комитета по аграрной политике парламента.

    Согласно проекту, решение о продолжении работ принимается указанным органом (структурой). Разминирование на территориях с историческим и археологическим значением будет проводиться с участием представителя этого органа.

    Законопроект разработан для регулирования деятельности по разминированию в Азербайджане, правовых и организационных основ, обеспечения правовой и социальной защиты работников, занимающихся разминированием, а также оказания помощи пострадавшим от мин.

    Милли Меджлис разминирование Шуша законопроект
    Şuşada minatəmizləmə fəaliyyətinin aparılması qaydası dəyişir
    Azerbaijan changing rules for demining work in Shusha

