В Азербайджане меняются правила проведения работ по разминированию в Шуше

При обнаружении памятника (культуры или истории) в ходе проведения разминирования на территории города Шуша работы должны быть немедленно остановлены, об этом проинформирован орган (структура), определяемый соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает Report, это предусмотрено в предложенных изменениях к закону "О культурной столице Азербайджана – городе Шуша".

Законопроект был вынесен на обсуждение на заседании Комитета по аграрной политике парламента.

Согласно проекту, решение о продолжении работ принимается указанным органом (структурой). Разминирование на территориях с историческим и археологическим значением будет проводиться с участием представителя этого органа.

Законопроект разработан для регулирования деятельности по разминированию в Азербайджане, правовых и организационных основ, обеспечения правовой и социальной защиты работников, занимающихся разминированием, а также оказания помощи пострадавшим от мин.