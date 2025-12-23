İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Şuşada minatəmizləmə fəaliyyətinin aparılması qaydası dəyişir

    Milli Məclis
    • 23 dekabr, 2025
    • 13:22
    Şuşada minatəmizləmə fəaliyyətinin aparılması qaydası dəyişir

    Şuşa şəhərinin ərazisində minatəmizləmə fəaliyyəti aparılarkən abidə aşkar edildikdə aparılan iş dərhal dayandırılmalı, bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) məlumat verilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında" qanuna təklif edilən dəyişiklikdə qeyd edilib.

    Qanun layihəsi parlamentin Aqrar siyasət komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Layihəyə əsasən, bu halda işlərin davam etdirilməsi barədə qərar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən qəbul ediləcək.

    Sənəddə, həmçinin qeyd edilib ki, tarixi və arxeoloji əhəmiyyət kəsb edən ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) nümayəndəsinin iştirakı ilə aparılacaq.

    Qanun layihəsi Azərbaycanda minatəmizləmə fəaliyyətinin istiqamətləri, hüquqi və təşkilati əsasları, minatəmizləmə işlərini həyata keçirən şəxslərin hüquqi və sosial müdafiəsi, minalardan zərərçəkmiş şəxslərə yardımın göstərilməsi üzrə münasibətləri tənzimləmək üçün hazırlanıb.

    Dəyişikliklər "Minatəmizləmə fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il 13 dekabr tarixli Qanununa uyğunlaşdırma xarakterlidir.

    Şuşa minatəmizləmə qanun layihəsi
    В Азербайджане меняются правила проведения работ по разминированию в Шуше

    Son xəbərlər

    13:43
    Video

    Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilib - YENİLƏNİB

    İKT
    13:41

    Rəhman Hümmətov: "Xəzərin səviyyəsinin enməsi daşımaya problemlər yaradır"

    İnfrastruktur
    13:40

    Azərbaycan və Türkiyə qida təhlükəsizliyində ortaq mexanizm qurur

    İnfrastruktur
    13:39

    Avstraliyanın Baş naziri İsrail Prezidentini ölkəsinə rəsmi səfərə dəvət edib

    Digər ölkələr
    13:37

    Türkiyəli nazir: "Zəngəzur dəhlizinin istismara verilməsi Orta Dəhlizin potensialını artıracaq"

    İnfrastruktur
    13:35

    Dövlət Agentliyi: Aqrar sahədə ticarət qanunvericiliyinə ehtiyac var

    Biznes
    13:34

    ABŞ-nin İrəvandakı səfiri missiyasını yanvarda başa vuracaq

    Region
    13:33

    Prezident İlham Əliyev Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsində olub

    Daxili siyasət
    13:31

    Dövlət Agentliyi: Şikayətlərin çoxu kənd təsərrüfatı istehsalçıları ilə bağlıdır

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti