    Milli Məclis
    • 23 dekabr, 2025
    • 13:04
    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 26-da keçiriləcək

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 26-da keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.

    O qeyd edib ki, iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет в пятницу

