Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 26-da keçiriləcək
Milli Məclis
- 23 dekabr, 2025
- 13:04
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 26-da keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.
O qeyd edib ki, iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
