İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    AMADA Azərbaycan və ABŞ idmançısını dopinqə görə cəzalandırıb

    Fərdi
    • 07 yanvar, 2026
    • 15:27
    AMADA Azərbaycan və ABŞ idmançısını dopinqə görə cəzalandırıb

    Azərbaycanın iki idmançısı dopinqə görə cəzalanıb.

    Bu barədə "Report"a AMADA-dan məlumat verilib.

    Atıcı Rəna Ələsgərova və qol güləşçisi ABŞ-dən olan Timothy Levis 3 illik diskvalifikasiya olunublar.

    Hər iki idmançının nümunəsində qadağan olunmuş maddə və ya onun metabolit və ya markerlərinin mövcudluğu aşkarlanıb.

    R.Ələsgərovanın sanksiya müddəti 2025-ci il iyunun 7-dən, 2028-ci il iyunun 7-nə qədərdir. Amerikalı qol güləşçisinin cəzası isə ötən il dekabrından 12-dən qüvvəyə minib. Sanksiya 2028-ci il dekabrın 12-də başa çatacaq.

    AMADA dopinq Antidopinq

    Son xəbərlər

    15:27

    AMADA Azərbaycan və ABŞ idmançısını dopinqə görə cəzalandırıb

    Fərdi
    15:12

    Zelenski: Fransada Zaporojye AES və ərazilər məsələlərini müzakirə edəcəyik

    Digər ölkələr
    15:03

    Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus 200-dən çox qəbiristanlıq yol, ev və əkin sahələri ilə əvəzlənib

    Daxili siyasət
    15:03

    Fransa klubunun yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    15:01

    Göygöldə bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə verilməsinə dair hərrac təxirə salınıb

    Biznes
    14:54

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 7 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    14:52

    "Xilasedici"nin baş məşqçisi: "Belçika klubu ilə matça çox yaxşı hazırlaşmışıq"

    Komanda
    14:40
    Foto
    Video

    Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfərin ölməsi faktı araşdırılır - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:40
    Foto

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə elektrik enerjisinin ötürülməsini müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti