AMADA Azərbaycan və ABŞ idmançısını dopinqə görə cəzalandırıb
Fərdi
- 07 yanvar, 2026
- 15:27
Azərbaycanın iki idmançısı dopinqə görə cəzalanıb.
Bu barədə "Report"a AMADA-dan məlumat verilib.
Atıcı Rəna Ələsgərova və qol güləşçisi ABŞ-dən olan Timothy Levis 3 illik diskvalifikasiya olunublar.
Hər iki idmançının nümunəsində qadağan olunmuş maddə və ya onun metabolit və ya markerlərinin mövcudluğu aşkarlanıb.
R.Ələsgərovanın sanksiya müddəti 2025-ci il iyunun 7-dən, 2028-ci il iyunun 7-nə qədərdir. Amerikalı qol güləşçisinin cəzası isə ötən il dekabrından 12-dən qüvvəyə minib. Sanksiya 2028-ci il dekabrın 12-də başa çatacaq.
