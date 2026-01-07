AMADA дисквалифицировала спортсменов из Азербайджана и США за допинг

Антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) применило санкции в отношении двух спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщили Report в AMADA, трехлетнюю дисквалификацию получили азербайджанский стрелок Рена Алескерова и американский спортсмен по армрестлингу Тимоти Левис.

В пробах обоих спортсменов было выявлено наличие запрещенного вещества либо его метаболитов и маркеров.

Срок дисквалификации Рены Алескеровой установлен с 7 июня 2025 года по 7 июня 2028 года. Санкции в отношении Тимоти Левиса вступили в силу 12 декабря 2025 года и продлятся до 12 декабря 2028 года.