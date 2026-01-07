Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    AMADA дисквалифицировала спортсменов из Азербайджана и США за допинг

    Индивидуальные
    • 07 января, 2026
    • 15:44
    AMADA дисквалифицировала спортсменов из Азербайджана и США за допинг

    Антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) применило санкции в отношении двух спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

    Как сообщили Report в AMADA, трехлетнюю дисквалификацию получили азербайджанский стрелок Рена Алескерова и американский спортсмен по армрестлингу Тимоти Левис.

    В пробах обоих спортсменов было выявлено наличие запрещенного вещества либо его метаболитов и маркеров.

    Срок дисквалификации Рены Алескеровой установлен с 7 июня 2025 года по 7 июня 2028 года. Санкции в отношении Тимоти Левиса вступили в силу 12 декабря 2025 года и продлятся до 12 декабря 2028 года.

    AMADA допинг Антидопинговое агентство дисквалификация спортсмены
    AMADA Azərbaycan və ABŞ idmançılarını dopinqə görə cəzalandırıb

    Последние новости

    16:18

    В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    16:16
    Фото
    Видео

    В Газахе загорелась автоцистерна, есть погибший - ОБНОВЛЕНО - 2

    Происшествия
    16:05

    В Буркина-Фасо пресекли заговор с целью убийства чиновников и президента Траоре

    Другие страны
    16:04

    Доходы госбюджета по линии ГНС выросли на 3,5%

    Финансы
    16:03

    Международный резонанс интервью Ильхама Алиева: От миссии в Газе до отношений с Китаем

    Внешняя политика
    15:57

    В Подмосковье из-за взрыва гранаты погиб мужчина

    В регионе
    15:48

    В Узбекистане раскрыта крупная схема незаконной организации умры для 19,5 тыс. паломников

    Другие страны
    15:47

    ОЗА: В Армении на месте 201 азербайджанского кладбища построены дороги, дома и объекты

    Внутренняя политика
    15:44

    AMADA дисквалифицировала спортсменов из Азербайджана и США за допинг

    Индивидуальные
    Лента новостей