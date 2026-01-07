İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Göygöldə bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə verilməsinə dair hərrac təxirə salınıb

    Biznes
    • 07 yanvar, 2026
    • 15:01
    Göygöldə bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə verilməsinə dair hərrac təxirə salınıb

    Yanvarın 28-də Göygöl rayonunun Qızılca-Üçtəpə bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan 120 kv.m və 248 kv.m-lik torpaq sahələrinin mülkiyyətə verilməsi məqsədilə keçiriləcək hərrac təxirə salınıb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu addım bələdiyyənin Gəncə ərazi Torpaq müsabiqə və hərrac komissiyasına ünvanladığı məktuba əsasən atılıb.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti hərrac satış torpaq müsabiqə

    Son xəbərlər

    15:27

    AMADA Azərbaycan və ABŞ idmançısını dopinqə görə cəzalandırıb

    Fərdi
    15:12

    Zelenski: Fransada Zaporojye AES və ərazilər məsələlərini müzakirə edəcəyik

    Digər ölkələr
    15:03

    Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus 200-dən çox qəbiristanlıq yol, ev və əkin sahələri ilə əvəzlənib

    Daxili siyasət
    15:03

    Fransa klubunun yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    15:01

    Göygöldə bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə verilməsinə dair hərrac təxirə salınıb

    Biznes
    14:54

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 7 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    14:52

    "Xilasedici"nin baş məşqçisi: "Belçika klubu ilə matça çox yaxşı hazırlaşmışıq"

    Komanda
    14:40
    Foto
    Video

    Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfərin ölməsi faktı araşdırılır - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:40
    Foto

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə elektrik enerjisinin ötürülməsini müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti