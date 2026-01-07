İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Kəpəz" Veysəl Rzayevin transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 15:53
    Kəpəz Veysəl Rzayevin transferini açıqlayıb

    "Kəpəz" Veysəl Rzayevin transferini açıqlayıb.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    V.Rzayev qış fasiləsində Gəncə təmsilçisinin ilk transferi olub. 23 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, futbolçu mövsümün ilk yarısını "Turan-Tovuz"da keçirib. O, bu müddət ərzində Premyer Liqada meydana çıxdığı 3 oyunda 1 qol vurub. V.Rzayev ölkə kubokunda 2 matç keçirib və 1 dəfə fərqlənib.

    "Kəpəz" klubu Veysəl Rzayev Misli Premyer Liqası "Turan Tovuz" klubu transfer

    Son xəbərlər

    16:24

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 16 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    16:21
    Rəy

    Prezidentin müsahibəsindən çıxan qənaət: C6 və TDT bir-biri üçün faydalıdır - ŞƏRH

    Analitika
    16:21

    DGK-nın bir qrup vəzifəli şəxsi barəsindəki cinayət işi məhkəməyə göndərilib

    Hadisə
    16:16

    Ötən il Azərbaycanda 300-dən çox qadın fəlsəfə doktoru olub

    Elm və təhsil
    16:13

    "Qaçqınkom" keçmiş məcburi köçkünün evlə bağlı iddialarına aydınlıq gətirib

    Sosial müdafiə
    16:09

    Mark-Andre ter Şteqen "Barselona"nın Səudiyyə Ərəbistanındakı təlim-məşq toplanışını tərk edib

    Futbol
    16:09

    Ekspert: Ələbaxımlılıq tam aradan qalxmayıb, amma alternativ var

    Sosial müdafiə
    16:03

    Özbəkistanda 20 minə yaxın insanı qanunsuz yolla Ümrə ziyarətinə göndərmək istəyənlər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    16:02

    Atletika üzrə Bakı birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti