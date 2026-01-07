İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus 200-dən çox qəbiristanlıq yol, ev və əkin sahələri ilə əvəzlənib

    Daxili siyasət
    • 07 yanvar, 2026
    • 15:03
    Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus 200-dən çox qəbiristanlıq yol, ev və əkin sahələri ilə əvəzlənib
    Əziz Ələkbərli

    İndiki Ermənistan ərazisində azərbaycanlılara məxsus 201 qəbiristanlıq yol, ev, sənaye və istehsal obyektləri, eləcə də əkin sahələri ilə əvəzlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qərbi Azərbaycan İcması (QAİ) İdarə Heyətinin sədri, Milli Məclisin deputatı Əziz Ələkbərli "Xalq qəzeti"inə müsahibəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, hərbi kəşfiyyat peyklərinin arxiv təsvirlərinin və müasir yüksək ayırdetmə qabiliyyətli peyk görüntülərinin sistemli şəkildə təhlilləri ilə indiki Ermənistan ərazisində azərbaycanlılara məxsus qəbiristanlıqların monitorinqi başa çatıb:

    "İlkin olaraq 37 il əvvəl – sonuncu deportasiya zamanı tərk etmək məcburiyyətində qalan kəndlərdəki 201 müsəlman qəbiristanlığının materialları çap olunub. Bu tədqiqat zamanı ABŞ-nin KORONA, Gambit və Heksagon kimi XX əsrin ikinci yarısına aid məxfilik qrifi götürülmüş hərbi kəşfiyyat peyklərinin arxiv təsvirlərini və müasir yüksək ayırdetmə qabiliyyətli peyk görüntüləri sistemli şəkildə təhlil edilib. Bu məqsədlə 712 birbaşa təsvir, ümumilikdə 2000-dən artıq görüntü tədqiqata cəlb edilib".

    QAİ sədri bildirib ki, nəticədə 201 qəbiristanlığın yol, ev, sənaye və istehsal obyektləri, eləcə də əkin sahələri ilə əvəzləndiyi ortaya çıxıb:

    "Monitorinq nəticələrinə əsasən, 12 qəbiristanlıq üzərindən asfalt yollar çəkildiyi, 16-sı üzərində yaşayış evləri tikildiyi, 56-nın ərazisinin əkin sahəsinə çevrildiyi, 67-nin üzərində vandalizm hərəkətləri edildiyi, 4-nün üzərində sənaye və istehsal obyektləri salındığı, 5-nin ərazisində hərbi istehkam işləri aparıldığı, 32-ində tikinti-inşaat işləri görüldüyü, 6-sı üzərində yenidən dəfn prosesi aparılaraq erməni qəbiristanlığına çevrildiyi, 3 qəbiristanlıq ərazisində isə su anbarı inşa edildiyi aşkarlanıb".

    Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistan qəbiristanlıq

    Son xəbərlər

    15:27

    AMADA Azərbaycan və ABŞ idmançısını dopinqə görə cəzalandırıb

    Fərdi
    15:12

    Zelenski: Fransada Zaporojye AES və ərazilər məsələlərini müzakirə edəcəyik

    Digər ölkələr
    15:03

    Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus 200-dən çox qəbiristanlıq yol, ev və əkin sahələri ilə əvəzlənib

    Daxili siyasət
    15:03

    Fransa klubunun yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    15:01

    Göygöldə bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə verilməsinə dair hərrac təxirə salınıb

    Biznes
    14:54

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 7 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    14:52

    "Xilasedici"nin baş məşqçisi: "Belçika klubu ilə matça çox yaxşı hazırlaşmışıq"

    Komanda
    14:40
    Foto
    Video

    Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfərin ölməsi faktı araşdırılır - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:40
    Foto

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə elektrik enerjisinin ötürülməsini müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti