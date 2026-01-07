ОЗА: В Армении на месте 201 азербайджанского кладбища построены дороги, дома и объекты

На территории нынешней Армении 201 азербайджанское кладбище уничтожено и заменено дорогами, жилыми домами, промышленными объектами и посевными площадями.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана (ОЗА), депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли в интервью Xalq qəzeti.

По его словам, завершен масштабный мониторинг азербайджанских кладбищ с использованием архивных и современных спутниковых снимков. В рамках исследования были проанализированы рассекреченные изображения американских разведывательных спутников KORONA, Gambit и Heksagon второй половины XX века, с которых снят гриф секретности, - всего 712 изображений и более 2000 снимков.

"Первоначально были опубликованы данные о 201 мусульманском кладбище в селах, которые пришлось покинуть 37 лет назад во время последней депортации. Анализ показал масштабное уничтожение этих захоронений", - отметил Алекберли.

Согласно результатам мониторинга, на месте 12 кладбищ проложены асфальтированные дороги, на 16 возведены жилые дома, 56 превращены в посевные угодья, на 67 зафиксированы акты вандализма, на 4 созданы промышленные и производственные объекты, на 5 проведены военные фортификационные работы, на 32 - различные строительные работы, 6 превращены в армянские кладбища путем перезахоронения, а на территории 3 кладбищ построены водохранилища.