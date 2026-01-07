İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Rusiyada helikopter qəzaya uğrayıb, iki nəfər ölüb

    Region
    • 07 yanvar, 2026
    • 15:42
    Rusiyada helikopter qəzaya uğrayıb, iki nəfər ölüb

    Rusiyanın Perm diyarında özəl helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bölgə üzrə Baş İdarəsi məlumat yayıb.

    Hadisə Bardım dairəsindəki "Aşatli-park" istirahət mərkəzinin ərazisində baş verib.

    Hadisə yerinə nəticələrin aradan qaldırılması məqsədilə təxminən 40 nəfər və 14 texnika cəlb olunub.

    Helikopter qəzası Qəza Rusiya
    В Пермском крае РФ вертолет потерпел крушение, два человека погибли

