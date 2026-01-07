В Пермском крае РФ вертолет потерпел крушение, два человека погибли

Два человека погибли в результате крушения частного вертолета в Пермском крае России.

Как передает Report, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском округе.

Сообщается, что на земле разрушений нет. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено порядка 40 человек и 14 единиц техники.