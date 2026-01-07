В Пермском крае РФ вертолет потерпел крушение, два человека погибли
В регионе
- 07 января, 2026
- 15:35
Два человека погибли в результате крушения частного вертолета в Пермском крае России.
Как передает Report, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском округе.
Сообщается, что на земле разрушений нет. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено порядка 40 человек и 14 единиц техники.
Последние новости
16:18
В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМСФинансы
16:16
Фото
Видео
В Газахе загорелась автоцистерна, есть погибший - ОБНОВЛЕНО - 2Происшествия
16:05
В Буркина-Фасо пресекли заговор с целью убийства чиновников и президента ТраореДругие страны
16:04
Доходы госбюджета по линии ГНС выросли на 3,5%Финансы
16:03
Международный резонанс интервью Ильхама Алиева: От миссии в Газе до отношений с КитаемВнешняя политика
15:57
В Подмосковье из-за взрыва гранаты погиб мужчинаВ регионе
15:48
В Узбекистане раскрыта крупная схема незаконной организации умры для 19,5 тыс. паломниковДругие страны
15:47
ОЗА: В Армении на месте 201 азербайджанского кладбища построены дороги, дома и объектыВнутренняя политика
15:44