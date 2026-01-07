İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 15:03
    Fransa klubunun yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Fransanın "Strasburq" klubunun yeni baş məşqçisi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Liqa 1 təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Komanda ingiltərəli mütəxəssis Qari ONilə tapşırılıb.

    O, bu postda "Çelsi"nin baş məşqçisi təyin olunmuş Liam Rosenyoru əvəzləyib.

    Qeyd edək ki, "Strasburq" Liqa 1-də 24 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.

