Fransa klubunun yeni baş məşqçisi açıqlanıb
Futbol
- 07 yanvar, 2026
- 15:03
Fransanın "Strasburq" klubunun yeni baş məşqçisi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Liqa 1 təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.
Komanda ingiltərəli mütəxəssis Qari ONilə tapşırılıb.
O, bu postda "Çelsi"nin baş məşqçisi təyin olunmuş Liam Rosenyoru əvəzləyib.
Qeyd edək ki, "Strasburq" Liqa 1-də 24 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.
