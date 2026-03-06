İsrail ordusu iranlılara Quma planlaşdırılan hava hücumları ilə bağlı xəbərdarlıq edib
- 06 mart, 2026
- 16:15
İsrail Müdafiə Ordusu planlaşdırılan hava zərbələri ərəfəsində Qum şəhərindəki (Tehranın cənubunda) sənaye zonası yaxınlığında yaşayan iranlılar üçün xəbərdarlıq yayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrail Ordusunun nümayəndəsi Kamal Penhasinin fars dilində verdiyi bəyanatda deyilir.
"Sənaye zonasında olan bütün şəxslərə təcili xəbərdarlıq - yaxın saatlarda ordumuz İran rejiminin hərbi infrastrukturuna zərbələr endirmək məqsədilə bu ərazidə əməliyyat aparacaq", - məlumatda qeyd edilib.
