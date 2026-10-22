ING: AMB-nin valyuta ehtiyatları bu il 18,6 milyard dollara çatacaq
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2026
- 15:53
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 2026-cı ildə 18,6 milyard ABŞ dollarına çatacaq.
Bu barədə "Report" Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənir
ING: Валютные резервы Центробанка Азербайджана в 2026г достигнут $18,6 млрд
ING: Central Bank of Azerbaijan's forex reserves to reach $18.6B by 2026
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