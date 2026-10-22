ING: Валютные резервы Центробанка Азербайджана в 2026г достигнут $18,6 млрд

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА), согласно прогнозам, в 2026 году вырастут до отметки 18,6 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group.

В 2027 году объем валютных резервов снизится до 17,6 млрд долларов, а к 2028 году сократится до 15,6 млрд долларов.

Показатель покрытия импорта за счет резервов в 2026 году будет соответствовать 12,8 месяца, в 2027 году опустится до 12,1 месяца, а в 2028 году уменьшится до 10,3 месяца.

На 30 сентября 2026 года валютные резервы ЦБА зафиксированы на уровне 15,363 млрд долларов. Это на 33,4% больше по сравнению с началом года и на 35,8% - за последний год.