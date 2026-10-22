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    ING: Валютные резервы Центробанка Азербайджана в 2026г достигнут $18,6 млрд

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 15:49
    ING: Валютные резервы Центробанка Азербайджана в 2026г достигнут $18,6 млрд

    Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА), согласно прогнозам, в 2026 году вырастут до отметки 18,6 млрд долларов США.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group.

    В 2027 году объем валютных резервов снизится до 17,6 млрд долларов, а к 2028 году сократится до 15,6 млрд долларов.

    Показатель покрытия импорта за счет резервов в 2026 году будет соответствовать 12,8 месяца, в 2027 году опустится до 12,1 месяца, а в 2028 году уменьшится до 10,3 месяца.

    На 30 сентября 2026 года валютные резервы ЦБА зафиксированы на уровне 15,363 млрд долларов. Это на 33,4% больше по сравнению с началом года и на 35,8% - за последний год.

    Валютные резервы ING Group Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    ING: AMB-nin valyuta ehtiyatları bu il 18,6 milyard dollara çatacaq
    ING: Central Bank of Azerbaijan's forex reserves to reach $18.6B by 2026
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