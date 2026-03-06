ЦАХАЛ предупредил иранцев об ожидаемых ударах по военной инфраструктуре в Куме
- 06 марта, 2026
- 16:03
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила предупреждение для иранцев, проживающих рядом с промышленной зоной в городе Кум (к югу от Тегерана), в преддверии запланированных авиаударов.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении представителя ЦАХАЛ Камаля Пенхаси на персидском языке.
"Срочное предупреждение всем лицам, находящимся в промышленной зоне.. В ближайшие часы ЦАХАЛ будет действовать в этом районе.. с целью нанесения ударов по военной инфраструктуре иранского режима", - говорится в заявлении.
