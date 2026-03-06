Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    ЦАХАЛ предупредил иранцев об ожидаемых ударах по военной инфраструктуре в Куме

    • 06 марта, 2026
    • 16:03
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила предупреждение для иранцев, проживающих рядом с промышленной зоной в городе Кум (к югу от Тегерана), в преддверии запланированных авиаударов.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении представителя ЦАХАЛ Камаля Пенхаси на персидском языке.

    "Срочное предупреждение всем лицам, находящимся в промышленной зоне.. В ближайшие часы ЦАХАЛ будет действовать в этом районе.. с целью нанесения ударов по военной инфраструктуре иранского режима", - говорится в заявлении.

    İsrail ordusu iranlılara Quma planlaşdırılan hava hücumları ilə bağlı xəbərdarlıq edib
    IDF issues warning to Iranians in industrial zone south of Tehran ahead of strikes
