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    В Азербайджане произведено сельхозпродукции более чем на 11 млрд манатов в 2026г

    АПК
    • 30 октября, 2026
    • 10:54
    В Азербайджане произведено сельхозпродукции более чем на 11 млрд манатов в 2026г

    В Азербайджане за январь-сентябрь текущего года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 11 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства.

    По его словам, результаты проводимых в аграрной сфере мероприятий находят отражение и в показателях сельскохозяйственного производства.

    "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство зерновых культур выросло на 8,2%, урожайность пшеницы достигла 36,3 центнера с гектара. Производство фруктов и ягод увеличилось на 5%, до 842,6 тыс. тонн. Положительная динамика также наблюдается в экспорте сельскохозяйственной продукции и продукции переработки. Эти результаты являются важными достижениями", - сказал министр.

    Мамедов отметил, что изменение климата, ограниченность водных ресурсов и колебания на международных рынках требуют более гибких и инновационных подходов, основанных на научных принципах.

    По словам министра, особое значение имеет восстановление аграрного потенциала освобожденных от оккупации территорий.

    Меджнун Мамедов Министерство сельского хозяйства Азербайджана Сельское хозяйство Азербайджана
    Nazir: "Bu il Azərbaycanda 11 milyard manatdan çox aqrar məhsul istehsal edilib"
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