Türkiyədən beş ölkəyə uçuşların təxirə salınması müddəti uzadılıb
Region
- 06 mart, 2026
- 16:12
Türkiyədən beş ölkəyə - İran, İraq, Suriya, Livan və İordaniyaya uçuşların təxirə salınmasının müddəti uzadılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu deyib.
Onun sözlərinə görə, Türkiyə aviaşirkətləri bu ölkələrə martın 9-dək uçuş həyata keçirməyəcək.
Nazir həmçinin bildirib ki, İranın Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına dron hücumuna görə AZAL-a məxsus iki təyyarə İğdır Şəhid Bülənt Aydın Hava Limanına enib və sərnişinlər təhlükəsiz şəraitdə avtobuslarla Naxçıvana çatdırılıblar.
Qeyd edək ki, aviareyslər əvvəlcə martın 6-dək təxirə salınmışdı.
