    Region
    • 06 mart, 2026
    • 16:12
    Türkiyədən beş ölkəyə uçuşların təxirə salınması müddəti uzadılıb

    Türkiyədən beş ölkəyə - İran, İraq, Suriya, Livan və İordaniyaya uçuşların təxirə salınmasının müddəti uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu deyib.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyə aviaşirkətləri bu ölkələrə martın 9-dək uçuş həyata keçirməyəcək.

    Nazir həmçinin bildirib ki, İranın Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına dron hücumuna görə AZAL-a məxsus iki təyyarə İğdır Şəhid Bülənt Aydın Hava Limanına enib və sərnişinlər təhlükəsiz şəraitdə avtobuslarla Naxçıvana çatdırılıblar.

    Qeyd edək ki, aviareyslər əvvəlcə martın 6-dək təxirə salınmışdı.

