Турция продлила приостановку полетов в пять стран Ближнего Востока

Турция продлила срок приостановки полетов в пять ближневосточных стран - Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию.

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, турецкие авиакомпании не будут выполнять рейсы в эти страны до 9 марта.

Запрет на полеты, действовавший до 6 марта, продлен на фоне сохраняющейся нестабильной обстановки в регионе.

Министр добавил, что из-за атаки иранских дронов на Нахчыванский международный аэропорт два самолета, принадлежащие авиакомпании AZAL, совершили посадку в аэропорту имени шехида Бюлента Айдына в турецком Ыгдыре. Все пассажиры были доставлены автобусами в Нахчыван.