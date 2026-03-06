Турция продлила приостановку полетов в пять стран Ближнего Востока
В регионе
- 06 марта, 2026
- 16:49
Турция продлила срок приостановки полетов в пять ближневосточных стран - Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию.
Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
По его словам, турецкие авиакомпании не будут выполнять рейсы в эти страны до 9 марта.
Запрет на полеты, действовавший до 6 марта, продлен на фоне сохраняющейся нестабильной обстановки в регионе.
Министр добавил, что из-за атаки иранских дронов на Нахчыванский международный аэропорт два самолета, принадлежащие авиакомпании AZAL, совершили посадку в аэропорту имени шехида Бюлента Айдына в турецком Ыгдыре. Все пассажиры были доставлены автобусами в Нахчыван.
